Kürzlich reiste eine kleine Gruppe aus dem Bienenzüchterverein Olten und Umgebung (BZVO) nach Murten. Mitglieder des Imkerverein Deutschfreiburger Seeland begrüssten uns herzlich. Bei schönstem Wetter führte uns der Präsident, Andreas Landolf, durch das wunderschöne Städtchen Murten. Nach einigen Sehenswürdigkeiten in der Stadt kletterten wir auf den Wehrgang und konnten so einen unbeschreiblichen Blick über die Dächer von Murten geniessen. Ebenfalls zeigte sich der Murtensee und das Umland von seiner schönsten Seite, die Bäume standen in voller Blüte und die Stadtbienen, welche nahe der Stadtmauer aufgestellt sind, konnten reiche Pollenernte eintragen.

Bei einem gemütlichen Imbiss mit Spezialitäten aus Murten, besonders zu erwähnen ist der "Nidlechueche", konnten sich die Imkerinnen und Imker untereinander austauschen. So gestärkt und mit vielen schönen Eindrücken machten sich die BZVO-Mitglieder auf den Heimweg in Richtung Olten. Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten sind auf unserer Webseite www.bienen-so.ch/olten aufgeschaltet.