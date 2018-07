Verdienstvolle Mitglieder der MG Dintikon geehrt

Am Samstag, den 30. Juni wurden anlässlich des Kantonalen Musikfestes in Laufenburg gleich vier Mitglieder der Musikgesellschaft Dintikon geehrt. Für 60 Jahre Treue zur Blasmusik konnte Ruedi Bieri die internationale Auszeichnung, die CISM-Medaille in Empfang nehmen. Ruedi Bieri amtet seit 5 Jahren als Dirigent der MG Dintikon und engagiert sich für die Ausbildung des Nachwuchses.

Als Kantonaler Ehrenveteran darf sich nun Toni Wey nennen. Er spielt nun seit 50 Jahren aktiv ein Blasinstrument und ist eine wertvolle Stütze im Verein.

Für 35 Jahre aktives Musizieren und als Eidgenössischer Veteran ausgezeichnet wurden Evi Wey und Christina Schüpbach. Beide sind seit Beginn in der MGD, Evi Wey führt seit über 30 Jahren die Vereinskasse und Christina Schüpbach spielt heute noch das Solo-Cornet.

Die MG Dintikon gratuliert den vier Jubilaren und dankt ihnen gleichzeitig recht herzlich für ihren verdienstvollen Einsatz zum Wohle des Vereins. Wir hoffen, wir dürfen euch noch lange in unseren Reihen haben.