Am 3. und 4. März 2018 fand die Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbandes in Hochdorf statt.

Am ersten Tag wurde unter anderem diskutiert über die Einstellung der Verbandszeitschrift Schwingen-Hornussen-Jodeln.

Aufgrund grosser Verluste musste die Verbandsspitze den Vertrag mit der Druckerei per Ende 2018 auflösen. In welcher Form die Mitglieder in Zukunft vom Verband informiert werden, wird an der Vollversammlung im April entschieden.

Erstmals wurden die in der Vergangenheit an der Nacht des Schwingsports vorgenommenen Ehrungen der Schwinger an der AV vergeben. Den Titel «Aufsteiger des Jahres 2017» konnte Joel Wicki entgegen nehmen. Christian Stucki wurde als Unspunnen-Sieger sowie als Sieger der Jahrespunkteliste gefeiert.