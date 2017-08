Das weiterhin von Daniel Moser geführte Herren-Team von Unihockey Basel Regio hat das Sommertraining beendet und startet in diesen Tagen in die letzte Vorbereitungsphase.

Neben je einem Trainingstag und -weekend stehen zwei Vorbereitungsturniere, einzelne Testspiele sowie die nächste Cuprunde gegen den Erstligisten Bülach Floorball am 19. August 2017 auf dem Programm der nächsten Wochen.

Nach einer erfolgreichen ersten Saison in der NLB (3. Platz Qualifikation, Playoff-Halbfinal) soll sich das Team in der kommenden Saison an der Spitze der NLB etablieren. Seinen Teil dazu beitragen soll Mikko Jolma (FIN, 30), der von Ligakonkurrent Floorball Thurgau in die Nordwestschweiz wechselt und bereits in Basel eingetroffen ist.

Zusammen mit Tanel Kasenurm (EST, 21) bildet der Topskorer der letztjährigen NLB-Playoffs nächstes Jahr das Ausländer-Duo bei Basel Regio, welches für viel Torgefahr in der gegnerischen Hälfte sorgen wird. ”Ich bin glücklich, Teil von Unihockey Basel Regio zu werden, und möchte meinen Teil dazu beitragen, die hohen Ziele des Vereins zu erreichen."

Dagegen werden Kaspar Kallion (EST) und Jaakko Levola (FIN) nach drei bzw. fünf Saisons berufsbedingt in ihre Heimat zurückkehren. Das Engagement von Jani Rajala (FIN), der auf die zweite Saisonhälfte 16/17 zu Basel stiess, war von Anfang an nur für drei Monate vorgesehen und wurde nicht verlängert.

Kurzinterview mit Mikko Jolma

UBR: Zuerst herzlich willkommen in Basel! Du hast letzte Saison beim Ligakonkurrenten Floorball Thurgau schlussendlich um den Aufstieg in die NLA gespielt. Was hat dich zum Wechsel zu UBR (Unihockey Basel Regio) bewogen?

Mikko: Vielen Dank! Ich bin glücklich, ein Teil von Unihockey Basel Regio zu sein, und bin stolz darauf, diese Saison für Basel spielen zu dürfen. Für mich war dieser Transfer ein weiterer grosser Schritt in meiner Karierre. Alles ist so organisiert, dass ich mich voll aufs Unihockeyspielen konzentrieren und so dem Team helfen kann, seine Ziele zu erreichen. Natürlich ist es auch eine grosse Chance zusammen mit Patrick Mendelin zu spielen und zu sehen, was wir alles zusammen in der NLB erreichen können.

Was für einen Eindruck hast du von der Mannschaft?

Das Team hat viele sehr gute Spieler. Ich freue mich darauf, mit einem extrem gut trainierten und hoch motivierten Team mit hohen Zielen, diese Saison in Angriff nehmen zu können.

Was sind deine persönlichen Ziele für die Saison?

Diese Saison wird mir als Spieler enorm helfen. Aus dem Trainer-Staff kenne ich vor allem Antti Peiponen sehr gut. Er kennt meine Stärken und Schwächen. Ich bin mir sicher, unter der Leitung von Headcoach Daniel Moser ein gutes Umfeld zu haben, um meine Stärken optimal einsetzen zu können und an meinen Schwächen zu arbeiten.

Wie gefällt dir Basel?

Mir gefällt die Schweiz ganz allgemein und besonders die Mentalität der Leute. Ich fühle mich bereits sehr wohl hier in Basel und freue mich riesig darauf, in einer der besten Städte der Schweiz gelandet zu sein.