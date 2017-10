Am Sonntag 5. November findet an der Kantonsschule in Solothurn das regionale Jungtambourenwettspiel des Verbands bernischer Jugenmusiken (VBJ) statt. Unsere Jungtambouren arbeiten das gesamte Jahr hart auf die Wettkampfsaison hin. Seien Sie dabei, wenn der solothurner Nachwuchs sein Können an einem der Jahreshöhenpunkte zum Besten gibt.

Wettspiele von 08:00 - 15:30

Rangverkündigung ab 16:30

Geniessen Sie zudem bei einem Teller Risotto oder aus unserer Kaffee & Kuchenbar die Kunst des Trommelns und bestaunen Sie die jüngsten Trommeltalente der Region. Wir hoffen auf zahlreichen Besuch.