Bereits zum dritten Mal führt der VSV beider Basel am 16. Februar 2019 einen volkstümlichen Grossanlass mit Musik und Theater im Kuspo Pratteln durch.

Die Schwyzerörgeler Christian Freiburghaus, Christian Wyss und Marcel Zumbrunn sind seit 2012 gemeinsam mit dem Bassgeiger Stefan Schwarz als Schabernack unterwegs. Mit grosser Fingerfertigkeit und einer zünftigen Prise Humor musizieren sie am liebsten in ungezwungenem Live-Ambiente, wo das aktive Wechselspiel mit dem Publikum immer wieder besondere Spontaneinlagen auslöst.

Im Schwank in drei Akten „Die Flucht nach Tatakoto“, gespielt von der VSV Theatergruppe beider Basel wird man einige amüsante Verwirrungen erleben dürfen.

Rupert und Klementine Fox haben Hochzeitstag. Rupert möchte seiner Frau, obwohl er von ihr immer unterdrückt wird, etwas Schönes kaufen und bittet Klementine um etwas Geld. Ausnahmsweise gibt sie es ihm auch erlaubt ihm sogar, das neue Auto zu benutzen. Auf dem Weg zum Einkaufen trifft er zufällig seinen alten Freund Dagobert, den er vor sechs Jahren auf einer Wanderung verloren hat. Natürlich bringt er den Freund mit nach Hause. Aber da ist seine Frau gar nicht einverstanden und es gibt einem riesigen Ehekrach. Frau Fox packt die Koffer und will zu ihrer Mutter. Von da an jagt ein Unglück das andere.

Warum plötzlich der Kochherd explodiert und der soeben von einer Safari in Tatakoto zurückgekehrte Nachbar Kasimir Grimm seine Frau Cäcilia in Ruperts Wohnung und Pyjama ertappt, erfahren Sie in diesem turbulenten Versteckspiel.

Vervollständigt wird dieser fröhliche und gemütliche Unterhaltungsabend mit einem „guete Z’Nachtässe“. Zum Dessert gibt es ein reichhaltiges Buffet mit einer grossen Auswahl an hausgemachtem Kuchen.

www.vsvbeiderbasel.ch