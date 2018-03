Am 22. Februar war Röbi Koller zu Gast in der Aula in Unterkulm. Die Regionale Bibliothek konnte den beliebten Moderator für eine Lesung aus seinem neuen Buch «Umwege – von Höhenflügen, Abstechern und Sackgassen» gewinnen.



In kurzweiliger Art und Weise erzählte Röbi Koller verschiedene Episoden aus seinem Leben und las zwischendurch Passagen aus seinem neuen Buch. Viel zu schnell ging die Stunde vorbei. Im Anschluss signierte er die verkauften Bücher und gesellte sich kurzentschlossen und unkompliziert beim Apéro zu den Besuchern, welche den Austausch mit dem Fernsehprofi sichtlich genossen.