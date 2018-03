Vor allem im Rückraum konnten die Möhliner häufig eine Lücke in der badener Deckung finden und so gingen sie in der zehnten Minute erstmals mit zwei Toren Abstand (6:4) in Führung. Mit einem starken Florian Doormann (insgesamt 8 Tore) und einem überragenden Rok Jelovcan (45%-Quote), konnte die Führung bis zur 20. Minute auf 12:5 ausgebaut werden.

Möhlin zur Halbzeit in Führung

Nach einer Zweiminutenstrafe gegen Maurice Meier kamen die Gäste allerdings wieder auf 13:9 heran. Dies brachte die Heimmannschaft aber nicht aus dem Konzept und so stand es zur Pause 16:10. Wer hätte das gedacht? Die Fans des TV Möhlin hofften, dass diese Leistung auch in der zweiten Halbzeit abgerufen werden konnte. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Nach 40 Minuten stand 22:13. Das wollte der STV Baden nicht auf sich sitzen lassen und versuchte nun seine Angriffe schneller auszuführen. Angeführt von Markus Hock und Josef Zuber kamen die Gäste nochmals auf 24:19 (48.Minute) heran. Würde da noch einmal etwas passieren?