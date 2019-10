TSV Rohrdorf an der Geräteturn-Schweizermeisterschaft

Mit einer starken Delegation wird der TSV Rohrdorf dieses Jahr an den Geräteturn – Schweizermeisterschaften der Herren und Damen vertreten sein: 4 Turnerinnen und 3 Turner konnten sich qualifizieren. Die Herren starten am Wochenende vom 9. und 10. November in Yverdon zu den Einzel- und Mannschaftswettkämpfen. Am Start in der Kategorie 6 sind Noel Keusch, Luca Kaufmann und Cyrill Hui.

Die Damen bestreiten ihren Einzelwettkampf im Gland am 16. November. Am darauffolgenden Wochenende finden die Mannschaftswettkämpfe in Gais statt. Für den TSV am Start sind Niki Haghrooyan (Kategorie 5), Geraldine Weber (K 7), sowie Sereina Uehli und Angela Kaufmann in der Kategorie Damen.

Wir wünschen allen Turnerinnen und Turnern viel Erfolg!