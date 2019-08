Robin Wild, Triathlet der Wildcats SV Basel, holte am gestrigen Ironman in Vichy die Silbermedaille in seiner Alterskategorie und wurde overall ausgezeichneter Dreizehnter. Er qualifizierte sich somit für die Weltmeisterschaft 2020 in Kona, Hawaii. Ausserdem sammelten die Triathleten der Wildcats weitere Medaillen in Uster.