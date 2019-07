Das zum 14. Male in Sulz ausgetragene «Fricktalische Mannschaftszeitfahren» ist schon lange ein Anlass, der weit über die Region hinaus bekannt ist. Unter den 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die am Sonntag das Rennen in unterschiedlicher Streckenlänge unter die Räder nahmen, war einiges an Radsport-Prominenz dabei.