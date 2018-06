WÜRENLINGEN (swi)

Das GeTu des STV Würenlingens trat am vergangenen Wochenende am Turnfest in Remigen an. Die Turnerinnen und Turner im Alter zwischen 5 bis 18 Jahren versammelten sich mit den Eltern, Betreuern und Leitern in der Mitte des Festgeländes. Die Gruppe war top motiviert und leicht nervös unterwegs. Der drei-teilige Wettkampf am Morgen bestand aus Ballwurf, Hindernislauf, Pendelstafette, Unihockeyparcour und Weitsprung. Die 21 Kids gaben an allen Stationen ihr bestes und hatten Spass an der Sache. Die Unterstützung im Team und durch die Leiter und Eltern war enorm. Nachdem auch der letzte an seinem Posten fertig war, gingen alle zusammen ins Gerätezelt um auch noch den letzten Teil des Wettkampfes zu sehen. Zum ersten Mal präsentierte die VGT-Gruppe ihr Schulstufenbarrenprogramm. Die Leiterin gab kurz davor noch den einen oder anderen Tipp und motivierte nochmals, auch hier alles zu geben. Nach einem kurzen einturnen und der Musikprobe turnten sie ihr Programm durch. Die Eltern und die Zuschauer waren begeistert und zeigten dies mit grossem Applaus.

Danach hiess es, bei einem leckeren Essen im Zelt auf die Rangverkündigung zu warten. Um 16:00 Uhr war es dann soweit. Alle warteten gespannt, wann der eigene Verein genannt wird.

Rangverlesen

Im ein-teiligen Wettkampf holten sie den stolzen 2.Rang mit einer Note von 8.22. Die Gruppe vom VGT war sehr stolz, beim ersten Mal gleich einen Podestplatz zu erturnen. Im drei-teiligen Wettkampf erturnte sich die Gruppe auf den tollen 7.Rang mit 23.99 Punkten. Die Leiter waren sehr zufrieden mit der Gruppe. Mit so einer motivierten Gruppe startet das Leitertem im August gerne in die neue Saison und freut sich jetzt schon darauf!! ….und weiterhin heisst es „Hopp GeTu“….