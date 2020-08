Tischtennisclub Döttingen / Meisterschaft Saison 2019-2020 / Dö 1; 1. Spiel Nationalliga C

Tischtennisclub Döttingen

Saison 2020- 2021 / Erstes Spiel für Döttingen 1 in der Nationalliga C

28.08.2020, wr, rm

Döttingen 1; Nationalliga C

Am Samstag, 29.08.2020, um 18:00 Uhr startet unser Fanionteam mit einem Auswärtsspiel in die Nationalliga C-Meisterschaft. Neben Kapitän Robin Mühlebach spielen Tine Celcer und Victor Granet sowie Neuzuzug Marcel Vogelsang in der Nationalligamannschaft.

Erster Gegner ist der TTC Heimberg, dieser spielt mit Daniel Bühlmann, Nico Ritschard und dem jungen Samuel Morales. Diese Mannschaft spielt bereits seit einem Jahr in dieser Liga und weist entsprechend etwas Routine auf. Zudem ist die Berner Mannschaft gesamthaft höher klassiert wie die Döttinger.

Beim Startspiel kommen Marcel, Tine und Victor zum Einsatz. Sie werden versuchen dem Favoriten die Stirn zu bieten und ein Bein zu stellen.

Vorschau Nationalliga C: Erstes Heimspiel

Döttingen 1 gegen Rapid Luzern 2; Samstag, 19.09.2020, 14.00 Uhr; alte Turnhalle im Boge, Döttingen