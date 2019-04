Schlussbericht der U13-Schweizermeisterschaften in Genf



Der Start in das Turnier war sehr gut. Obwohl wir gegen Volley Toggenburg 2 zu 0(21:25/23:25) verloren , war die Leistung sehr gut. Das zweite Gruppenspiel folgte. In diesem

Spiel zeigte unser Team für was es fähig ist. Gegen VBC Ferney-Prévessin konnte der erste Sieg erspielt werden(2:1).

Dieser Sieg ist noch höher einzustufen, wenn man die Schlussrangliste anschaut. Das Team VBC Ferney-Prévessin belegte den 3. Platz !!



Ein weiteres Mal zeigte sich, dass die Kreuzrunde ein wichtiges Spiel ist ... wo die Weichen für den weiteren Turnierverlauf gestellt werden. Leider konnte dieses Spiele gegen

Steinhausen nicht gewonnen werden und so musste das Team um die hinteren Plätze kämpfen. Ein Spiel gewonnen und gegen das Team von NUC eine knappe Niederlage ... hiess ...

22. Schlussrang !!



Trotz einigen Entäuschungen ist es toll, was unser U13 - Team gezeigt hat. Arbeitet weiter hart und Träume werden war..

Gratulation dem Team um dem STAFF..

Sind stolz auf Euch !!