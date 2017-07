41 Personen besammelten sich am frühen Morgen in Bellach zum diesjährigen Tagesausflug der Pensionierten der Carrosserie Hess AG. Nach der Fahrt mit dem Car der Firma Schneider Bellach nach Fischingen(DE) war es im Restaurant-Hofladen Fünfschilling Zeit für Kaffee und Gipfeli. Weiter ging die Fahrt ins Elsass nach Ammerschschwihr. Bei der Kellerbesichtigung Domaine Pierre Adam konnte feinen Elsässer Wein degustiert werden. Das Mittagessen wurde in Beblenheim im Restaurant Agneau Blanc eingenommen. Entlang der Weinstrasse gelangten wir nach dem Essen nach Colmar. Bei einer Stadtrundfahrt im Petit Train bekam wir viel Interessantes von dieser sehr schönen Stadt zu sehen. Nach dem freien Aufenthalt war es Zeit für die Heimreise. Sicher und heil führte uns Chauffeur Alexander wieder an den Ausgangspunkt Bellach zurück.