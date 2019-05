Tag der offenen Tür im Sonnenblick Muhen

Tagesstätte für ältere Menschen

Auch am 12. Tag der offenen Tür blieb der Sonnenblick vom Regen verschont. Trotz des mässig warmen Wetters konnten wir zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüssen und mit selbstgemachten Salaten, Würsten vom Grill und Kuchen verwöhnen. Wie immer waren Gäste, Angehörige und Nachbarn eingeladen. Es fühlte sich an, wie ein Familienfest, was auch am Angebot interessierte Besucher bemerkten. Sie wurden von den Mitarbeiterinnen durch die Tagesstätte geführt und ihre Fragen zum Tagesablauf und zur Organisation wurden kompetent beantwortet. Gemeinderätin Frau Däster von Unterentfelden, Gemeinderat Herr Levy und Frau Hunziker, Mitglied der Alterskommission von Suhr, zeigten grosses Interesse an unserem Angebot, was uns besonders freute.

Der Sonnenblick Muhen ist ein Ort, wo man sich treffen kann, wo auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingegangen wird, wo der Tag zusammen gelebt wird. Besuch ist willkommen, auch mit Kindern. Das Zusammenleben der Generationen und das gegenseitige Verständnis ist wichtig. Der Kontakt zu den Nachbarn und zum Dorf ist Teil unseres Konzepts und funktioniert sehr gut.

Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.

Tagestätte Sonnenblick Hauptstrasse 65 5037 Muhen, tel. 062 751 87 69 www.tagesstaette-sonnenblick.ch