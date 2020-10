SVP Olten lädt am 28. Oktober 2020 zur Parteiversammlung ein

Die städtische SVP lädt Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten, sowie alle Interessierten zur Parteiversammlung ein. Sie findet am 28. Oktober 2020 um 19.15 Uhr im 2. Stock des Rathskellers ('Chöbu') statt. An der Versammlung diskutiert die Partei über die mögliche Listenverbindung mit der lokalen CVP/GLP/FDP und Nationalrat Christian Imark stellt die nationalen Vorlagen vor. In der Veranstaltungsreihe 'Oltner Kopf' begrüsst die SVP Olten zudem Oltens Wirtschaftsförderer, Rolf Schmid. Die SVP freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher zu dieser öffentlichen Veranstaltung; wie immer ist der Eintritt gratis.