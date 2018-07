Rund einen Monat nach dem Internationalen Basler Cup stand das Sportbad St. Jakob erneut ganz im Zeichen des Leistungssports: Die Regionalmeisterschaften bildeten den letzten grossen Test vor den kommenden nationalen Titelkämpfen der Elite (13.-15.7. in Aarau) sowie des Nachwuchses (19.-22.7. in Romanshorn), wobei sich die Akteurinnen und Akteure des SVB bestens in Szene setzten konnten.

In sämtlichen FINA-Disziplinen von 50 bis 1500m in allen Schwimmtechniken wurden vormittags die jeweiligen Kategoriensieger ermittelt. Am Nachmittag wurden die Finals in der offenen Kategorie geschwommen. Insgesamt holte der SVB ein Drittel der total 500 Medaillen, die im Joggeli verteilt wurden; mit 55 Gold-, 44 Silber- sowie 36 Bronzemedaillen gewann der einheimische Verein überlegen die Mannschaftswertung.

Tolunay Akçay mit 10 Goldmedaillen

Besonders hervorzuheben ist neben den Basler Elite-Staffeln, welche sämtliche sechs Staffelwettbewerbe gewinnen konnten, auch einmal mehr Tolunay Akçay, der in den Finalabschnitten seine unglaubliche Ausdauer unter Beweis stellte und teils direkt vom Siegerpodest wieder auf den Startblock ging. Er gewann insgesamt 10 Goldmedaillen.