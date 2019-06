Am Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau startete das Team Aerobic «Dulligösgen» unter der Flagge des TV Dulliken und beteiligte sich damit am 3-teiligen Vereinswettkampf der 3. Stärkeklasse. Unsere grosse Bühne, die Turnfestarena, war sehr imposant. Auf dieser riesen Bühne vor grossartigem Publikum performen zu dürfen, war ein tolles Erlebnis.