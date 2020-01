Super Bowl auf Grossleinwand im Kino Aarau

Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Kino Aarau zusammen mit den Argovia Pirates das Public Viewing des grössten einzelen Sportereignisses der Welt.

Der 54. Super Bowl wird am 2. Februar 2020 in Miami gespielt. Am 3. Februar 2019 findet zum 53. Mal das grösste Einzelsportspektakel der Welt statt. Zurzeit werden die Finalisten ausgespielt.

Mitten in der Stadt Aarau laden die Argovia Pirates und das Kino Aarau zum Super Bowl-Erlebnis der Sonderklasse. Das Finalspiel der NFL wird im Kinosaal übertragen – noch grösser ist vermutlich nicht möglich.

Tickets gibt es ➡️ direkt an der Kinokasse

oder unter www.kinoaarau.ch ➡️ Programm 2. Februar ➡️ Super Bowl 2020

Der Eintritt ist kostenlos, Türöffnung ist um 23.30 Uhr. Getränke gibt es vor Ort, wer etwas essen will soll dies bitte vorbestellen (kostet CHF 19.50). Kommt vorbei und erlebt den Super Bowl im Kino Aarau – nur 400m vom Bahnhof Aarau entfernt.

Adresse:

Kino Aarau

Kasinostrasse 13

5000 Aarau