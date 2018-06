16 Elite-Gruppen und leider nur 5 Junioren-Gruppen nahmen nach der dezentral durchgeführten Qualifikation am Kantonalfinal in Trimbach teil. Der Wettkampf mit zwei Runden plus einem Finaldurchgang für die besten Gruppen bot einmal mehr Spannung bis zum letzten Wettkampfschuss. So freute sich Ressortleiter Daniel Vögeli (SOSV) speziell über den spannenden Finaldurchgang, denn zuvor lagen Zwischenresultate der Elite-Spitzengruppen eng beieinander.

Bei der Elite erzielte Titelverteidiger Freischützen Balsthal-Klus in der ersten Runde mit 966 Punkten das absolut höchste Rundenresultat der beiden Runden, jedoch genügte dies nur knapp, um als Führender in den Final zu gelangen. Subingen-Deitingen lag nur zwei Punkte zurück, Trimbach nur vier und auch Biezwil durfte sich trotz acht Punkten Rückstand noch Hoffungen machen. Genau diese vier Gruppen belegten in dieser Reihenfolge im letzten Jahr auch die ersten vier Plätze!

Balsthal kam noch nahe heran

Im Final entschieden dann vor allem die jeweils zwei Kniendschützen der einzelnen Gruppen über die endgültige Klassierung. Und hier erzielten die beiden von Subingen-Deitingen 194.6 Punkte und konnten den Rückstand auf Balsthal in einen Vorsprung verwandeln. Damit siegte das Quartett von Subingen-Deitingen Brechbühl Oliver, Gygax Franz, Rölli Stefan, Suty Martina, Valenti Roman), während Vorjahressieger und Schweizermeister Balsthal (Baumgartner Marco, Haefeli Marc-André, Haefeli Michael, Krenger Patrick, Lochbihler Jan) den 2. Rang erreichte. Aber auch dies nur knapp, denn die Trimbacher Kniendschützen schossen im Final das höchste Resultat (196 Pkt.) und kamen Balsthal noch sehr nahe.

Aber eben, nur nahe. So erreichte Trimbach (Graber Beat, Kissling Mario, Meier Thomas, Müller Fabian, Zuber Markus) wie im Vorjahr den 3. Rang und Biezwil wurde wiederum Vierter vor Gerlafingen und Niederbuchsiten.