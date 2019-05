Am vergangenen Samstag, 25.05.19 fand in Dussnang (TG) der schweizweit bedeutendste Vorbereitungswettkampf im Vereinsturnen statt. Am Tannzapfencup massen sich im Hinblick auf das Eidgenössische Turnfest zahlreiche Vereine aus der ganzen Schweiz.

Als Vice-Schweizermeister gehörte Sulz in der Gerätekombination zu den Favoriten auf den Tagessieg. Dank einer soliden Leistung qualifizierten sich die Damen als 3. für die Finaldurchgänge. Im grossen Final brillierten die Turnerinnen mit einer starken Vorführung und erkämpften sich damit sensationell den Sieg.

Der Reck-Final war eine Neuauflage der Schweizermeisterschaften 2018. Rüti, Rohrdorf und Sulz setzten sich in der Vorrunde durch und lieferten sich im Final vor atemberaubender Kulisse ein spektakuläres Duell um den Sieg. Das Podest war identisch mit jenem der letztjährigen Schweizermeisterschaften. Rüti siegt vor Rohrdorf und Sulz, wobei sich die 3 Vereine innerhalb von nur 9 Hundertstel klassierten.

Im Barren und in der Gymnastik Grossfeld war eine sichtbare Leistungssteigerung im Vergleich zum Fricktalercup erkennbar. Die Turnerinnen und Turner bewiesen mit ihren Vorführungen, dass sie für die Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen vom nächsten Wochenende bereit sind. Die Finals wurden in diesen beiden Disziplinen verpasst, was auch auf das starke Teilnehmerfeld zurückzuführen ist. In beiden Disziplinen setzten sich die amtierenden Schweizermeister durch.