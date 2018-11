Öise Musig Obe - So schlicht wie das diesjährige Motto

daher kommt, so handverlesen sind die Stücke, welche

Ihnen die Musikgesellschaft Auenstein am Jahreskonzert vom 17. November 2018 präsentiert.



Es finden sich darunter bekannte Songs von Polo Hofer,

Smokie und Seal, aber auch Leckerbissen wie der Florentiner

Marsch in einem überraschenden Arrangement von Mnozil Brass oder eine jazzige Parodie auf den Walzer "An der

schönen Blauen Donau", den "Blue Danube Rag".

Das Konzert startet um 20:15 Uhr. Bereits ab 18:15 Uhr ist unsere Apéro-Bar geöffnet. Die Festwirtschaft wartet mit einem feinen Menü auf, es locken schöne Tombola-Preise und die Bar "Chez nous" lädt zum Verweilen ein. Den Abend lassen wir mit dem Duo Räbse & Gnom ausklingen.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung!