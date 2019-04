Vor der Pensionierung unserer Pfarrerin Frau Katharina Fuhrer trafen wir uns zur letzten gemeinsamen Veranstaltung von aktiv 66+. Im gut besetzten Saal der Pauluskirche hielt Katharina Fuhrer mit vielen Fotos Rückschau auf ihre 6 ½ Jahre Seniorenarbeit in Olten. Einmal mehr spürten wir, dass ihr die Seniorenarbeit während ihrer Zeit als Pfarrerin ein grosses Anliegen war. Zwischendurch erfreuten wir uns an der Musik des bei aktiv 66+ gut bekannten Trios « Senza Frontiere «. Nach einem Dank an Katharina für ihr grosses Engagement wurden bei einem feinen Zvieri vom «Pino Beck» viele Erinnerungen ausgetauscht. Es würde uns freuen, Katharina bald wieder in unseren Reihen begrüssen zu dürfen. Zuerst wünschen wir ihr jetzt aber gute Erholung von den letzten besonders strengen Wochen, sowie viel Freude und alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt !

Ruth Dätwyler, Präsidentin aktiv 66+