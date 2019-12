Stimmungsvolle Adventsfeier von aktiv 66+

Die evang.-reformierten Seniorinnen und Senioren trafen sich am Mittwoch 11. Dezember wie jedes Jahr zur gemeinsamen Adventsfeier im Saal der Pauluskirche. Erst spielten die Kinder unter der Leitung von Judith Flückiger in der Kirche die Weihnachtsgeschichte aus dem Blickwinkel des Esels und des Kamels im Stall von Bethlehem. Nach dieser erfrischenden Vorstellung mit viel Gesang und Fröhlichkeit stiegen Jasskameradinnen, Wanderfreunde, Sängerinnen und weitere Mitglieder der Kirchgemeinde in den Saal unter der Kirche und nahmen an den schön geschmückten Tischen Platz. Umrahmt vom Gesang von Weihnachtsliedern verdankten Pfr. Kaiser und die Präsidentin Ruth Dätwyler die Arbeit der vielen Freiwilligen, insbesondere auch der Frauen, welche nun das traditionelle Festessen auftrugen. Gut hundert Gäste nützten die Gelegenheit, sich auszutauschen über ihre Erlebnisse der vergangenen Monate, aber auch über Krankheit und Tod von Menschen, die das letzte Jahr noch mitfeierten. Es ging zu wie in einer grossen Familie: Man kannte zwar viele Anwesende, und doch gab es neue Gesichter zum Kennenlernen und viel Neues zu erfahren. Nach einem Blick auf die Senioren-Ferienwoche von 2020 schloss das frohe Zusammensein mit dem Unser Vater und einem Segensspruch.

Berchtold Moser