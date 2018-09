Die erst elfjährige Kimmy Repond siegte am Dreitannen Cup in der Kategorie U14. Kimmy ist dieses Jahr neu Mitglied der Junior-Nationalmannschaft und zeigte sowohl Kurzkür, wie auch Kür mit verschiedenen Dreifachsprüngen. Im Kurzprogramm ist ihr der Dreifachlutz fast geglückt, wobei sie dann in der Kür zwei Stürze in Kauf nehmen musste, einer beim Dreifachflip und einer bei der Kombination Doppelaxel-Dreifachtoeloop, die anderen Dreifachsprünge ist sie aber sauber gelandet. Kimmy siegte mit sechs Punkten Vorsprung zur zweitplatzierten Läuferin.

Jugend SEV

Maria-Luisa Erdin, wie auch ihre Teamkollegin Chloé Salignon-Stuckart zeigten alle Doppelsprünge, verschenkten aber noch Punkte in den Levels.