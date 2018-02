Am Samstag starteten in der Kategorie Damen U18 Selin Kaufmann -52kg und Anne-Kathrin Zenker -57kg am nationalen Judo Ranking Turnier in Oensingen.

Anne-Kathrin Zenker konnte in ihrem Pool zwei von drei Kämpfen für sich entscheiden und erreichte so den Halbfinal. Leider war da Schluss und Anne-Kathrin Zenker erreichte am Ende den 5. Schlussrang.

Selina Kaufmann konnte nach ihrem 3. Rang in der Slowakei vom vergangenen Wochenende an ihre tollen Leistungen anknüpfen und in der Gewichtsklasse -52kg alle Kämpfe und auch den Final für sich entscheiden.

Anschliessend startete Selina Kaufmann noch in der höheren Kategorie Damen U21, -52kg und konnte sich auch in dieser Kategorie die Goldmedaille erkämpfen.