Starke Leistung an Schweizer Meisterschaft im Taekwon-Do

Am 23 November nahmen 14 Mitglieder von Taekwon-Do Schweiz (darunter 11 aus Killwangen-Spreitenbach, zwei aus Baden und jemand aus Rupperswil) an der Schweizer Meisterschaft im Taekwon-Do teil, die in Davos Kongresszentrum ausgerichtet wurde.

Das von der Taekwon-Do Association Switzerland veranstaltete Turnier mit über 100 Teilnehmern war erstklassig organisiert und bot den Zuschauern spannende Wettkämpfe in den Disziplinen Formen, Sparring und Speed Kick.

Das Ergebnis des Taekwon-Do Schweiz Teams lässt sich sehen: in 35 absolvierten Kategorien erkämpfte sich unsere Delegation trotz harter Konkurrenz 26 Medaillen (10 Gold, 9 Silber, 6 Bronze). In einigen Kategorien traten gar mehrere Mitglieder von Spreitenbach gegeneinander in den Finalrunden an und besetzten alle Podestplätze.

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diesem tollen Ergebnis. Ganz besonders hervorheben möchten wir Elma Tulumovicfür ihre starke Leistung im Sparring gegen eine sehr starke Gegner.

Und wie immer ist nach dem Turnier vor dem Turnier: unsere Mitglieder bereiten sich bereits auf die nächste Schweizerschaft vor, die im im November 2020 in Zürich stattfindet.

Instruktor - Peter Regan 5. Dan, Trainer - Lionel Jost 1. Dan, Trainer - Melanie Muntwyler 1. Dan

Melanie Muntwyler, 16, Spreitenbach, Gold Formen, Gold Team Formen. Alicia Pollak, 13, Spreitenbach, Gold Formen, Gold Team Formen. Maik Litau, 14, Spreitenbach, Gold Formen, Silver Team Formen, Bronze Sparring. Kim Wegmüller, 14 Spreitenbach, Gold Speedkick, Silver Formen, Bronze Formen. Elma Tulomovic, 10, Spreitenbach, Gold Sparring, Bronze Formen. Matteo Longo, 13, Spreitenbach, Gold Sparring. Giovanni Pavlov, 11, Spreitenbach, Gold Sparring. Melissa Berger, 21, Rupperswil, Gold Team Formen, Bronze Formen. Alexander Froidevaux, 9, Spreitenbach, Silver Sparring, Silver Formen. Nastia Alleman, 11, Baden, Silver Formen, Silver Team Formen. Shanna Allemann, 13, Baden, Silver Speed Kick, Silver Formen. Patrick Mächler, 14, Spreitenbach, Silver Sparring, Bronze Speedkick. Simona Petriello, 13, Spreitenbach, Bronze Formen.