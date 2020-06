Stabilität und Kontinuität beim FC Zuchwil

Der Saisonunterbruch hat den FC Zuchwil sportlich stark getroffen: Die erste Mnnschaft wäre als Tabellenführer der dritten Liga in die Rückrunde gestartet sowie als Cup Viertelsfinalist; die zweite Mannschaft als Tabellenführer der vierten Liga. Dann kam Corona...

Unter Einhaltung unseres Schutzkonzeptes, ausgearbeitet von unserem Covid 19 Beauftragten, Philppe Jäggi, nahm der FC Zuchu gestern das Training wieder auf. Die Freude war riesig!

Gleichzeitig mit dem Trainingsstart kann der FC Zuchu mit grosser Freude bekannt geben, dass die Trainerduos der ersten Mannschaft (Michele Foglia und Vitu Loosli) und der zweiten Mannschaft (Salvatore Giuliano und Dave Steiner) mindestens eine weitere Saison anhängen. Wir freuen uns sehr und sind dankbar.

Der vom Vorstand eingeschlagene Weg der letzten Jahre wird konsequent eingehalten: Kontinuität und Stabilität! Der grösste Teil beider Aktivmannschaften sind Spieler, welche in der eigenen Juniorenabteilung mit dem Fussballspielen begonnen haben. Auf die neue Saison hin werden weitere Junioren in die beiden Mannschaften eingebaut. So soll es sein, so wird es bleiben.

Allen, welche den FC Zuchu auf diesem Weg unterstützt haben und unterstützen werden, danken wir ganz herzlich!

Hopp Zuchuuuuuuuu!!!!