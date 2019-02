Es ist noch Zeit genug um die Schrank der heranwachsenden Kinder auszumisten und sich für die Börse in Rupperswil anzumelden. Wer Kleider oder Spielzeuge in gutem Zustand für seine Sprösslinge sucht, wird bestimmt fündig - also nicht zögern und in der Agenda rot eintragen. Der Familienverein betreibt eine kleine Festwirtschaft für die Stärkung zwischendruch. Die Börse findet neu im reformierten Kirchgemeindehaus in Rupperswil statt. Alle Informationen unter www.faveru.ch/aktivitäten