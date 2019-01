Das SPL1 Team der HSG Leimental startet mit knapper Niederlage ins 2019. Innert den nächsten zwei Wochen stehen die letzten vier Spiele der Vorrunde auf dem Programm. Zum Auftakt reist die HSG am Montagabend nach Winterthur. Die Leimentalerinnen starteten bereits in den ersten Minuten gut ins Spiel und führten zeitweise mit 4 Toren Vorsprung. Die Verunsicherung der ersten Saisonhälfte ist spürbar zu sehen, so kommt es immer wieder zu Fehlern auf beiden Seiten. Trotzdem konnte der Vorsprung von einem Tor bis zur Pause gehalten werden. Yellow startet deutlich mit höherem Tempo in die zweite Halbzeit und konnte den Rückstand in kürze zu einem Zweitorevorsprung umwandeln. Die Gastmannschaft kämpfte sich jedoch zurück und wandelte diesen Rückstand wieder in einen Vorsprung um. Die Leimentalerinnen hatten auch in der zweiten Halbzeit zeitweise einen Vorsprung von 4 Toren, mussten den Sieg jedoch durch viel Austesten auf verschiedenen Positionen aus den Händen geben. Keines der beiden angeschlagenen Teams vermochte während des gesamten Spiels zu überzeugen. Trotzdem geht Yellow als kämpferisch besseres Team als verdienter Sieger vom Platz. Am kommenden Wochenende folgen gleich zwei Heimspiele: Freitag 18.01.2019 gegen Rotweiss Thun in Oberwil Sonntag 20.01.2019 gegen GC Zürich in Therwil Yello Winterthur – HSG Leimental 39:36 (29:10) Eulach Sporthalle – 50 Zuschauer - SR: Stefan Kappeler / Fabian Zürcher Strafen: 6x2 Minuten gegen Yellow Winterthur, 3x 2 Minuten gegen Leimental Yello Winterthur: Fischbacher/Pöcze (1); Bölsterli, Portmann (1), Jugovic (3), Kashani (2), Chevalier, Manser (3), Feller (13), Gwerder (2), Mössner. Lüscher (1), Rutquist (13/5). HSG Leimental: Reidl/Jutzi; Schoeffel (2), Zimmerli L., Muzzolini, Stähelin (10/4), Bütikofer (6), Mathys A. (1), Brogle, Herde (1), Krieger (6), Zimmerli I. (3), Mathys S. (7) Bemerkungen: Leimental ohne Brunner, Czerwenka, Köster.