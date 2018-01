Im zweitletzen Spiel der laufenden Saison vor der Aufstiegsrunde verliert die HSG Leimental auswärts klar gegen die Nidwaldnerinnen des SPL2 Teams des BSV Stans mit 37:30 (19:12). Die HSG Leimental reiste mit viel Selbstvertrauen nach Stans auch wenn klar war, wie wichtig dieses Spiel für das Heimteam aus Stans für die bevorstehende Abstiegsrunde ist. Auf dem Papier war die Rollenverteilung klar geregelt, den der 2. Platzierte trat gegen das Schlusslicht an. Die „in die Ecke gedrängten“ Stanserinnen unternahmen das in dieser Situation erforderliche und traten die Flucht nach vorne an, und dies mit viel Erfolg. Zu Beginn des Spiels hatte man das Gefühl, als wären die Baselbieterinnen nicht so recht angekommen. Die ersten 3 Gegentore erfolgten gleich nach technischen Fehlern und so stand es nach knapp 3 Minuten bereits 3:0 für das Heimteam. Allgemein trat die ansonsten sehr schnell agierende HSG Leimental träge und ideenlos auf. Bis zur Hälfte war das Gästeteam nicht annähernd in Schlagdistanz und man verabschiedete sich mit einem 19:12 in die Garderoben. Eine Leistungssteigerung war für die zweite Hälfte also erstrebenswert. Nach dem Pausentee traten die Baselbieterinnen wieder wie gewohnt auf. Mit schnell vorgetragenem Spiel und guter Defensivarbeit verkürzte man in der Anfangsphase der zweiten Hälfte auf 3 Tore Unterschied. Leider konnte man diesen nicht halten und man hinkte immer 4 Tore oder mehr hinterher. Den Vorsprung der Gegnerinnen, welchen sie in der Anfangsphase rausholten, konnte man nicht mehr einholen. Somit hiess das Schlussresultat 37:30 verdient für den BSV Stans. Da die HSG Leimental bereits für die Aufstiegsrunde in die SPL1 qualifiziert ist tut diese Niederlage tabellarisch nicht weh, jedoch muss man sich im Klaren sein, dass die Spiele gegen die letzten 4 der SPL1 in keinster Weise einfach werden. Deshalb gilt es nun im letzten Vorrundenspiel und zugleich Kantonalderby gegen ATV/KV Basel die letzten Fehler auszumerzen und Feineinstellungen vorzunehmen. Um dann gegen die „Grossen“ zu bestehen. Stans Eichli. – 133 Zuschauer. - SR: Celentano/Huber. – Strafen: einmal 2 Minuten gegen die HSG Leimental und dreimal 2 Minuten gegen BSV Stans. HSG Leimental: Köster, Steiner; Schoeffel (2), Lorenz (5/2), Schwaiger (3), Krieger (3/3), Stähelin (1), Bütikofer (3/1), Mathys A. (2), Czerwenka (2), Mezei (2), Zimmerli (3), Mathys S. (4), Negroni. BSV Stans: Schoch; Rossi, Schardt (3), Lussi (2), Kuster F., Kretz (7), Kuster S. (2/2), Berchtold, Grandjean (7), Fellmann (10), Ernst (6/1). Bemerkungen: Leimental ohne Scherb und Herrera (abwesend) Brunner (verletzt).