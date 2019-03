An der regionalen Hallenfaustball-Meisterschaft des Regionalturnverbands Solothurn und Umgebung rangen die beiden Deitinger Teams „Chäswiler“ und „Team Galli“ bis zur letzten Minute um den Sieg. Vorjahressieger „Team Galli“ setzte sich durch und holte sich wiederum den Meistertitel.

Nachdem die „Chäswiler“ in der Vorrunde alle Spiele für sich entscheiden konnten, lagen sie in der Kategorie A in Führung. In der Schlussrunde lief es den“ Chäswilern“ weniger rund. „Team Galli“ spielte sich mit zwei Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze. Beim letzten Spiel des Abends trafen die beiden Konkurrenten noch einmal aufeinander und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Am Ende der zweiten Halbzeit ging „Team Galli“ in Führung und verwies die „Chäswiler“ auf den zweiten Rang. In der Kategorie B holte sich der TSV Langendorf vor der MR Lüterkofen-Ichertswil den ersten Rang.

Neuer Modus

Nach der Punktehalbierung der Vorrunde wurde etwas anders als in den Vorjahren an der Schlussrunde in drei Gruppen gespielt. „Dadurch sollen sich die Spielniveaus der Teams näher kommen, um spannendere Spiele zu ermöglichen“, erklärt Organisator Pascal Barrière. Die letzten zwei Teams der Kategorie A und die besten Drei der Kategorie B wurden zur Gruppe AB zusammengelegt. Diese startete in der Finalrunde wieder bei 0 Punkten.