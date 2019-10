Seniorenvereinigung Gunzgen

Bericht über die Carfahrt durchs Emmen- und Simmental zum Bergrestaurant Site Alp bei Zweisimmen

Zur traditionellen Herbstfahrt, die jeweils vom Präsidenten Walter Aerni der Seniorenvereinigung Gunzgen organisiert wird, haben sich 47 Seniorinnen und Senioren eingefunden. Mit dem Car von «Gäu Travel» ging die Fahrt bei schönstem Wetter über Langenthal, Bleienbach zunächst zur «Lueg», wo im «Gasthaus auf der Lueg» zum Kaffeehalt eingekehrt wurde.

Die Weiterfahrt führte an malerischen Bauernhöfen vorbei durch die Hügellandschaft des Emmentals. Nach dem Abbiegen ins Simmental zeigte sich die einzigartige Landschaft der Simme entlang im spätsommerlichen Sonnenschein. Bei Zweisimmen wurde auf eine schmale Bergstrasse abgebogen. Der Car gewann schnell an Höhe und der Blick weitete sich zu den umgebenden Berggipfeln. Im Bergrestaurant «Site Alp» auf 1520m.ü.m. wurden wir bereits erwartet. Nach einem feinen Mittagessen mit Dessert führte die Weiterfahrt über den kurvigen, landschaftlich reizvollen Jaunpass an unbekannten Gehöften und Ortschaften vorbei. Nach einer längeren Fahrt über Fribourg, Bern und Biel wurde die letzte Destination, der Flugplatz Grenchen erreicht, wo im Restaurant Airport ein Zvierihalt eingelegt wurde; die anschliessend kurze Heimfahrt endete bei den Einsteigeorten in Gunzgen. Der ereignisvolle Tag wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.

von Hugo Moos