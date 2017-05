Die SP Obersiggenthal hat ihre Kandidierenden für die Einwohnerratswahlen Wahlen vom 24. September nominiert und ist für den kommenden Wahlherbst bereit.

Die SP Obersiggenthal tritt mit einer bezüglich Geschlecht, Alter und beruflicher Tätigkeit gut durchmischten Einwohnerratsliste an. Die Altersspannweite der Kandidierenden sieben Frauen und fünf Männer liegt zwischen 21 und 67 Jahren. Es sind dies: Denise Hunziker, 1979, Familienfrau, Fachangestellte Pflege/Betreuung Spitex; Theo Flückiger, 1970, Architekt FH/SIB; Christine Brüesch, 1965, Sprachlehrerin, Dolmetscherin; Mia Jenni, 1995, Studentin Germanistik, Vorstand JUSO Aargau; Carol Demarmels, 1978, Mathematikerin ETH, Dozentin; Aline Schaich, 1980, Personal- und Arbeitgeberberaterin RAV Baden; Christoph Alder, 1969, Leiter Schulsozialarbeit Stadt Aarau; Jeannine Bossard, 1994, Serviceangestellte; Marco Erni, 1979, Umweltnaturwissenschaftler ETH; Ralph Hunziker, 1977, Sportlehrer, Familienvater; Mara Jenni, 1996, Studentin Geschichte; Friedrich Wollmann, 1950, pensionierter Pflegefachmann. Dem Wahlausschuss wurde darüber hinaus von der Versammlung die Kompetenz erteilt, allfällige weitere Kandidierende bis zum amtlichen Abgabeschluss der Liste nachzunominieren. Das Wahlziel der SP Obersiggenthal ist es, mindestens die bestehenden sieben Mandate im 40-köpfigen Einwohnerrat zu verteidigen oder dazu zu gewinnen. „Es braucht eine starke soziale und ökologische Kraft im Dorf, die bereit ist, die Zukunft zu gestalten.“ so SP Ortspräsident Hans-Ulrich Schütz.

Gemeinderat und Schulpflege

Auch für Gemeinderat, Schulpflege und Steuerkommission ist die SP Obersiggenthal bereit. Für den Gemeinderat tritt als Nachfolgerin für die zurücktretende langjährige SP Gemeinderätin Marie-Louise Nussbaumer-Marty neu die 36-jährige RAV-Beraterin Aline Schaich an. Und für die Schulpflege hat die SP neu den 38-jährigen Marius Willi aufgestellt. Er ist IT-Supporter an der Schule Ennetbaden sowie Lehrer und Stufenleiter an der Schule Gebenstorf. Sowohl Aline Schaich wie Marius Willi sind in Obersiggenthal aufgewachsen und bringen auch beruflich beste Voraussetzungen mit. Für die Steuerkommission tritt die SP wiederum mit dem bisherigen Vertreter Peter Stucki an.

SP Obersiggenthal