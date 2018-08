Einstimmig und mit Applaus hat die Mitgliederversammlung der SP Obersiggenthal Peter Stucki (62) aus Nuss­baumen für die Wahl in den Gemeinderat nominiert.

Mit seiner reichen menschlichen und beruflichen Erfahrung ist Peter Stucki ausgezeichnet gerüstet für das anspruchsvolle Amt eines Gemeinderats. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. In der Gemeinde hat er sich über zehn Jahre als Einwohnerrat engagiert und er war Mitglied der Verkehrskommission. Heute ist er Mitglied der Steuer­kommission Obersiggenthal und Friedensrichter im Kreis Baden. Beruflich kann Peter Stucki auf eine langjährige Erfahrung in Führungspositionen im In- und Ausland im Logistik- und Transportbereich zurückblicken. Tätig ist er heute als Fachspezia­list für die Betreuung von Grosskunden bei der Schweizerischen Post. Als Gemeinderat wird Peter Stucki, wie in all seinen bisherigen Tätigkeiten, darauf achten, dass die Menschen – sowohl die Bevölkerung als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde – im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehen. Er wird sich für sie dafür einsetzen, dass Obersiggenthal eine für alle Bevölkerungsgruppen attraktive Wohngemeinde bleibt. Dem Gremium Gemeinderat wird Peter Stucki mit seinem Wissen und seiner Erfahrung, aber auch mit seiner humorvollen Art guttun. Die Sozialdemokratische Partei Obersiggenthal freut sich, dass sie mit Peter Stucki den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einen überzeugenden Kandidaten zur Wahl vorschla­gen kann. Bei der Vizeammannwahl empfiehlt die SP Linus Egger (CVP).

SP Obersiggenthal