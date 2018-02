Zu einem absolut problemlosen, souveränen Auswärtssieg kamen die NLB-Handballer des RTV 1879 Basel am späten Sonntagnachmittag, 18. Februar 2018, in Baden bei der HSG Siggenthal/Vom Stein Baden. Der RTV siegte auch in dieser Höhe verdient 28:17 (13:6), kam im 17. Saisonspiel zum 16. Sieg und führt die Tabelle der NLB weiterhin mit grossem Abstand an.