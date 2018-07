Sommerprogramm der Chlausenzunft Härkingen

Am letzten Juniwochenende feierte die Pfarrei Härkingen bei herrlichem Wetter das Patrozinium des heiligen Johannes des Täufers mit einem Gottesdienst beim Waldhaus. Anschliessend lud die Chlausenzunft Härkingen wie im vergangenen Jahr zum gemütlichen Beisammensein auf dem idyllischen Festplatz ein. Die Gelegenheit zum Mittagessen nahmen sehr viele Besucher wahr und genossen verschiedene Grilladen und feinen Risotto. Anschliessend durfte auch ein Stück Kuchen oder sonst etwas Leckeres vom Dessertbuffet nicht fehlen, welches auch dieses Jahr von den weiblichen Zunftmitgliedern liebevoll zusammengestellt worden war. Dieses Jahr wurde auch den kleinen Gästen ein tolles Programm geboten. Die Hüpfburg und die lustigen Spiele wurden rege genutzt und alle durften am Schluss einen Preis für ihre Teilnahme entgegen nehmen. Wer wollte, konnte es sich in einer von drei Lounges bequem machen. Die grosse Tombola mit verlockenden und attraktiven Preisen rundete das Programm ab.

Kurz nach diesem Anlass führte die Zunftfamilie wiederum ihren Sommerhöck beim Waldhaus durch. Zunftmeister Robi Hauri hielt einen kurzen Rückblick auf das arbeitsintensive und erfolgreiche Waldfest und bedankte sich bei allen fleissigen Helfern. Er sprach einen speziellen Dank an Claudia Schneider aus, welche sehr viel Zeit in Planung und Organisation des Anlasses investiert hatte und überreichte ihr ein kleines Präsent. Grillwürste und Getränke wurden auch dieses Jahr von der Zunftkasse übernommen. Dazu durften sich alle von den herrlichen selbstgemachten Salaten bedienen. Nach dem Essen erfolgte die Verabschiedung von Adrian Wicki als Zunftmitglied. In seiner Laudatio verdankte Zunftrat Marcel Studer die Verdienste von Adrian Wicki für die Zunft. Für sein Wirken wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft der Chlausenzunft Härkingen verliehen und er erhielt als Geschenk eine grosse Laterne. Bei Kaffee und feinen Desserts liessen die Zünfter den schönen Abend allmählich ausklingen.

Marcel Studer

Bildlegende: Die gutgelaunte Zunftfamilie mitsamt Gästen und dem Ehrenchlaus Adrian Wicki (mit Laterne)