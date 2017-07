Am Samstag war es endlich wieder soweit, unser alljährliches Sommerpicknick der Naturfreunde Derendingen stand vor der Türe. Die Vereinsmitglieder versammelten sich ab 17.00 Uhr am Grillplatz. Leider wollte Petrus nicht mit uns grillieren und leerte die Wolken genau ab Treffpunktzeit über uns in vollen Zügen aus. Obwohl die Festbänke schon parat standen, mussten wir uns schnellstmöglich trockene Unterschlüpfe suchen. Jeder hatte irgendwo einen trockenen Platz gefunden und nun hiess es warten und warten und warten.. Das Feuer in der Grillstelle war gottlob so stark, dass es den starken Regen trotzte. Nach gut 30 Minuten sehr starkem Regen inkl. Sturmböen konnten wir langsam aus den Unterschlüpfen hervor kommen. Dann wurden schnell die Festbänke in den "schärme" gestellt und alle konnten sich einenSitzplatz sichen. Die verschidenen Fleisch und Gemüsesorten wurden auf den Grill gelegt und lecker gegrillt. Nach ein paar Minuten des wartens konnten wir alle gemütliche zu Abend essen. Es wurde viel gelacht und geblödelet und die Zeit verging wie im Flug. Bald schon wurde es dunkel und wir zündeten Kerzen an oder setzten uns ums Feuer. Nach Kaffe und Kuchen war schlisslich ein wunderbarer wen auch sehr feuchtfröhlicher Sommeranlass der Naturfreunde zu Ende und alle Mitglieder machten sich um Mitternacht auf den Nachhauseweg..

