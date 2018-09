Mit vier Schwimmern hatte die SLRG Fricktal die kleinste Vertretung an den Staffelschweizermeisterschaften vom 24. bis 26. August in Winterthur. Noch vor der Eröffnungsfeier am Freitagabend stellten sie ihre Zelte auf. Später wickelten sie sich dick in ihre Schlafsäcke ein.

Über Nacht sank die Temperatur und auch das Wetter wurde schlechter. So immer wieder ins Wasser zu steigen war nicht gerade angenehm. Trotzdem gab das Team Vollgas und liess sich auch von den streng gerichteten Strafpunkten in Puppen- sowie Gurtretterstaffel nicht beirren. Bei der Rettungsleinenstaffel lief dann alles gut. Die warme Dusche und das Abendessen liessen die Wettkämpfer wieder ein bisschen auftauen. Das war dringend nötig, denn am Sonntagmorgen war es nur knapp acht Grad warm. Immerhin zeigte sich dann am Nachmittag die Sonne und das gab zusätzlich Kraft für die Hindernisstaffel, die Flossenstaffel und die Rettungsstaffel. Am Ende schlossen die Fricktaler den Wettkampf mit dem 45. Rang ab. Ohne die Strafpunkte wäre es der 31. gewesen.

Stefan Bitterli