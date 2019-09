Wir dürfen Ihnen gleich zwei erfreuliche News unterbreiten!!!



1. Sieg am Swisscup

Am vergangenen Sonntag fand in Vordemwald der 4. von insgesamt 7 Swisscup statt. Die Parcours auf dem Schulhausplatz wären schon genug schwierig... Aber dann regnete es auch noch, was die Hindernisse rutschig machte und daher massiv erschwerte!!!

Doch Aaron Wyss zeigte, was er drauf hat und gewann seine Kategorie (Benjamins, U12)

Zum ersten Mal schaffte er es ganz oben aufs Treppchen!





2. Qualifikation für EM und WM

Debi Studer (Präsidentin BTAB) hat sich sowohl für die Europameisterschaft in Italien (Il Ciocco) wie auch für die Weltmeisterschaft in China (Chengdu) qualifiziert!



4.-6. Oktober findet die EM in der Toscana statt, wo dann eine Woche später auch gleich der Weltcup durchgeführt wird.

6.-10. November findet in der Panda-Stadt zum dritten Mal die Trial Weltmeisterschaft statt



Und mit dabei ist Debi von der frisch geschlüpften Bike Trial Academy Basel!!!







Die Bike Trial Academy Basel ist sehr stolz auf Aaron und Debi und wir drücken die Daumen.





Am kommenden Mittwoch-Nachmittag (11. Sept, 15:00-18:00) bieten wir auf dem Marktplatz die Chance unseren tollen Sport auszuprobieren!!! Es wird Test-Bikes in diversen Grössen vor Ort haben, welche auf einem einfachen Parcours ausprobiert werden können. Zwischen durch zeigen Debi und Aaron, was mit dem Bike alles möglich ist.



Einfach vorbeikommen und staunen... und dann selber ausprobieren!!!



Bei Fragen gibt Debi gerne Auskunft: +41-78-829-24-23