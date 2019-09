Jahrestreff der Hauswartesenioren vom Solothurner Fachverband

Die Senioren trafen sich bei der Sauerkrautfabrik Schöni in Oberbipp. Wir wurden von der Geschäftsleitung im Top-Modernen Betrieb freundlich empfangen. Vom Geschäftsführer wurden wir sehr interessant und aufschlussreich in die Schöni Familienbetriebsgeschichte eingeführt. Was 1920 mit Urgrossvater Ernst Schöni in Rothrist begann, ist heute Marktführer in der Schweiz.

Mit einem Rundgang durch den modernsten technischen und hygienischen Betrieb, welcher zur Zeit Hochsaison hat, kompetent geführt. Das Staunen über die viel-fältigen Produkte welche heute produziert werden, war sehr gross. Die jüngste Schönigeneration hat es mit grossem Engagement verstanden, das alt traditionelle Sauerkraut den heutigen Ernährungsbedürfnissen und Wünschen der Konsumenten anzupassen. Neue Rezepte von Sauerkraut und anderen Naturprodukten die in Obererbipp produziert werden, liessen uns erstaunen. Es war wirklich eine sehr interessante und unvergessliche Führung mit grosser Nachhaltigkeit. Das prall-gefüllte Produkte-Säckli genossen sicher alle zu Hause mit positiven Gedanken an die Firma Schöni.

Der traditionelle Hock im Anschluss durfte natürlich nicht fehlen. So wurden wiederum viele interessante Gedanken und Anekdoten ausgetauscht. Ein toller gemeinsamer Seniorentreff beendeten wir in Oberbipp.

Willy Berger