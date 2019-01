Raphael Gerber platzierte sich nach einem guten Kurzprogramm auf dem dritten Rang, erreichte in der Endwertung den sechsten Rang mit 111.68 Punkten.

Am kommenden Wochenende (11.01-13.01.2019) werden die Schweizermeisterschaften in den Kategorien Damen U14, U15 und Herren U16 in Basel in der St. Jakobs-Arena ausgetragen.

Vier Läuferinnen aus Basel und Umgebung nehmen teil.