Am ersten Ferienwochenende waren gleich zwei Fricktaler in der Mannschaft der Region Zentralschweiz-West beim schweizerischen Jugendcup der 12-16-Jährigen Schwimmer aktiv. Neben Lara Hugenschmidt (Jg. 03, Frick), die bereits in den vergangenen Jahren das RZW-Team verstärkte, konnte sich in diesem Jahr auch Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen) qualifizieren. Julius schwamm in Bestzeit von 1.08,59 auf Platz 10 über 100m Rücken. Zudem kam er in beiden Staffeln zum Einsatz, wo er ebenfalls neue Bestzeiten erzielte. Als Rückenschwimmer in der 4x50m Lagenstaffel holte er mit seinem Team Platz 2, über 4x50m Freistil schlug die Mannschaft auf dem 3. Platz an. Ebenfalls ihre bisher schnellste Zeit über 50m Schmetterling schwamm Lara in der Lagenstaffel, die ihr Rennen auf Platz 2 beendete. Im Einzelrennen über 100m Schmetterling holte die 16-Jährige Platz 5 in guten 1.10,37. Mitte der Woche geht es nun für beide Schwimmer mit der Mannschaft des SC Fricktal ins Trainingslager nach Spanien, um sich intensiv auf die anstehende Meisterschaftssaison auf der 50m-Bahn vorzubereiten. „Da werden wir dann nochmal voll angreifen“, sind sich die beiden Fricktaler einig.