Nach einem katastrophalen Einspringen und einem Fehlversuch über ihre Anfangshöhe von 4.15m sah es zunächst nicht sonderlich gut aus für Lea Bachmann. «Dass eine solche Leistung heute möglich ist, habe ich nicht gedacht, zumal ich mich überhaupt nicht fit fühlte und das Einspringen gar nicht gut lief. Zum Glück sprang Pascale 4.25m was mich riesig für sie freute und mich aber gleichzeitig auch anspornte, da es nun an mir war zu kontern», so die Schweizer Saisonbeste. Nach übersprungenen 4.35m versuchte sich die Jus-Studentin an der EM-Limite von 4.45m – allerdings waren bis dahin bereits alle Energiereserven aufgebraucht.

Persönliche Bestleistung verbessert

Pascale Stöcklin verbessert mit 4.25m ihre persönliche Bestleistung um 5cm. Für sie kam das Resultat überraschend. Eine Woche zuvor absolvierte die Medizinstudentin ihre Prüfungen an der Uni Basel und reduzierte im Vorfeld das Training, um sich besser auf die Prüfung zu fokussieren. Die vergangene Woche stand darum ganz im Zeichen der Regeneration vom Prüfungsstress und der Rückgewinnung der sportlichen Leistungsfähigkeit. Den Wettkampf in Winterthur hatte die 21-Jährige erst gar nicht geplant und entschied sich erst spontan zusammen mit ihrer Teamkollegin zu starten. «Ich sah den Anlass im Vorfeld eigentlich nur als Training und Standortbestimmung. Anscheinend hat mir diese lockere Einstellung Glück gebracht», so Stöcklin.