Schweizer Meisterschaften Nachwuchs

Flims (17.01.2020 - 19.01.2020)

Die beiden Eiskunstläufer des Eislaufclub St Jakobs,Maria-Luisa ERDIN und Chloé SALIGNON-STUCKART bestritten dieses Wochenende ihre Schweizermeisterschaft Kategorie Nachwuchs.

In der Kurzkür gelang beiden der vorgeschriebenen Doppelaxel nicht ganz. Marie-Luisa belegte den 21 Zwischenrang während ihre Teamkollegin den 23 Zwischenrang belegte. In der Kür lief es Marie-Luisa viel besser, sie belegte den 13 Rang was ihr mit gesamthaft 71.47 Punkten zum 16 Schlussang von 29 Teilnehmer reichte. Chloé belgte den 20 Schlussrang