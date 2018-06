Erstmals in der bald hundertjährigen Verbandsgeschichte der Solothurner Schützenveteranen fand das traditionelle kantonale Veteranenschiessen ausserhalb des Kantons Solothurn statt. So absolvierten am Wochenende des 22./ 23. Juni 2018 gegen 350 Schützinnen und Schützen auf der grosszügig angelegten Gemeinschafts-Schiessanlage «Schürfeld» in Aesch BL ihre Programme. Auf den üblichen Distanzen 300m, 50m und 25m stand der Veteranenschar ein breites Scheibenangebot zur Verfügung.