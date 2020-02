Schmerzliche Niederlage in Kloten

Nach dem klaren Heimsieg gegen G&B Scuola Volley in der letzten Runde, reiste das Damen 1 zum Auswärtsspiel gegen VBC Züri Unterland.

Die Zürcherinnen hatten einen durchzogenen Start in die Playouts, sie präsentierten sich im Spiel gegen den BTV Aarau jedoch von Anfang an als äusserst kampfstarke Mannschaft. Die Gegnerinnen spielten variabel im Angriff und erkämpften sich regelmässig zweite Chancen, die sie dann auch konsequent verwerteten.

Auf der anderen Seite kamen die BTV Damen in keiner Phase des Spiels richtig auf Touren. Die Annahmequalität war während des gesamten Spiels nicht auf dem gewohnten Niveau. Auch die Angriffsbälle führten nur selten zu direkten Punkten. So waren die Aarauerinnen in den entscheidenden Phasen zu weit entfernt von einem Satzgewinn und mussten mit einem deutlichen Resultat von 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) nach Hause reisen.

Am Sonntag 1. März um 17.45 Uhr wird die Mannschaft gegen NUC II eine nächste Chance erhalten, wichtige Punkt einzufahren.