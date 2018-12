Am 1. Dezember trafen sich 13 Kinder und 4 Leiter am Bahnhof in Stein. Ausgerüstet mit Helm, Handschuhen und viel Tee machten sie sich auf nach Rheinfelden auf die Kunsteisbahn. Einige waren von Beginn an ganz wacker unterwegs, während es bei anderen noch etwas an Balance fehlte, doch auch sie konnten sich bis am Ende des Nachmittags ganz gut fortbewegen. Zum Z’Vieri gab es Clementinen und Madeleines. Unverletzt konnten alle Kinder wieder ihren Eltern übergeben werden.