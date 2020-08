Schiff ahoi, der STV Oensingen meldet sich zurück

Das Turnerherz schlägt höher – mit Schutzkonzept sowie kreativen Besatzungsmitgliedern kann der STV Oensingen seine Fahne wieder hissen. Dank schriftlicher Abstimmung konnte das neue Vereinsjahr mit frischem Wind starten.

In der Crew des STV Oensingen gab es mehrere Mutationen. Nach langjähriger Tätigkeit im Vorstand trat Raphael Ribaut im Frühjahr als Kapitän zurück. Zum Abschluss seines Präsidiums lenkte er den Verein souverän durch den Frühjahrssturm, wofür wir ihm herzlich danken möchten. Er richtete den Kompass stets korrekt aus, wodurch die wöchentlichen Trainings nun wieder stattfinden können.

Dominik Lüthy verliess als Volleyballverantwortlicher die Vorstandscrew. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft als Volleyballtrainer.

Neu an Bord sind mit Christian Ribaut ein neuer Schiffsführer und mit Sandra Roth die Leiterin der Leichtathletikriege, die seit diesem Vereinsjahr als eigene Riege im Organigramm des Bootes figuriert.

Im neuen Vereinsjahr bilden somit Christian Ribaut (Präsident), Raphael Geiser (Vizepräsident), Michael Schneider (Finanzen, neu), Sarah Schneider (Kommunikation), Christine Allemann (Administration), Rico Antico (Volleyball, neu), Roman Kathriner (Beisitzer), Carina Baumberger (Jugend), David Schneider (Fitness/Aerobic/AktivePlus) sowie Sandra Roth (Leichtathletik, neu) den Vorstand.

Die neuen, zusätzlichen Passagiere an Bord machten es nötig, eine Statutenrevision vorzunehmen.

Im letzten Vereinsjahr stiess die junge Besatzung der Leichtathletikriege an den Wettkämpfen in der Region mehrmals auf Gold. Kurz bevor unser Schiff im März stecken blieb, sicherten sich unsere beiden Herrenteams des Volleyballs den Ligagruppensieg und somit den Aufstieg. Sie werden in der kommenden Saison neu in der 2. resp. 3. Liga der Region Bern/Solothurn um Punkte kämpfen.

Trotz stürmischer See war Kentern niemals eine Option für das STV-Schiff! In den letzten Monaten wurden in der Jugendabteilung die Kinder und Jugendlichen zu sportlichen Online-Challenges motiviert. Ende Juli setzte die PHW Beachtour Bern-Solothurn den Anker in Oensingen. Wir gratulieren unseren Teams Brunner/Lüthy sowie Manduca/Steck zu den Podestplätzen.

Mit dem Fernrohr blicken wir in unbekannte Gewässer. Für das weitere Vereinsjahr heisst es nun aber Schiff ahoi!

Sarah Schneider